Умерла звезда Тихого дона Элина Быстрицкая

Элина Быстрицкая скончалась после продолжительной болезни / Фото: kino-teatr.ru

Народная артистка СССР, российская актриса Элина Быстрицкая умерла в 91 год.

О смерти артистки сообщили в пресс-службе Малого театра, где Быстрицкая работала с 1958 года, сообщает ТАСС.

В последние годы Быстрицкая практически полностью лишилась зрения из-за катаракты, и была прикована к постели.

Прощание с актрисой предположительно пройдет в понедельник, 29 апреля, в Малом театре.

Элина Быстрицкая родилась в Киеве, во время Второй мировой войны с семьей эвакуировалась в Астрахань.

Дебют актрисы в кино состоялся в 1950 году – тогда она сыграла роль Лены Алексеенко в фильме В мирные дни. Наибольшую известность Быстрицкой принесла роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова Тихий Дон.

Быстрицкая стала известной благодаря роли Аксиньи в фильме Тихий Дон / Фото: kino-teatr.ru

В 2015 году она была внесена в черный список деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, так как активно поддерживала аннексию Крыма.

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