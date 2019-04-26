Умерла звезда Тихого дона Элина Быстрицкая

Народной артистки СССР не стало на 92-ом году жизни.
Народная артистка СССР, российская актриса Элина Быстрицкая умерла в 91 год.
О смерти артистки сообщили в пресс-службе Малого театра, где Быстрицкая работала с 1958 года, сообщает ТАСС.
В последние годы Быстрицкая практически полностью лишилась зрения из-за катаракты, и была прикована к постели.
Прощание с актрисой предположительно пройдет в понедельник, 29 апреля, в Малом театре.
Элина Быстрицкая родилась в Киеве, во время Второй мировой войны с семьей эвакуировалась в Астрахань.
Дебют актрисы в кино состоялся в 1950 году – тогда она сыграла роль Лены Алексеенко в фильме В мирные дни. Наибольшую известность Быстрицкой принесла роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова Тихий Дон.
В 2015 году она была внесена в черный список деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, так как активно поддерживала аннексию Крыма.
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