Ослепшая звезда "Тихого Дона" обвинила продюсера в воровстве

Быстрицкая уже почти не встает с постели / Фото: kino-teatr.ru

Советская и российская актриса театра и кино, звезда фильма "Тихий Дон" Элина Быстрицкая практически полностью лишилась зрения из-за катаракты и в последнее время ее здоровье существенно пошатнулось.

Как рассказала сайту kp.ru ее сестра Софья Шегельман, до такого состояния легенду советского кинематографа довела продюсер Ксения Рубцова.

Родственница Быстрицкой уверяет, что Рубцова обязалась ухаживать за пожилой актрисой, однако не исполняла свои обязанности, а лишь обворовывала беспомощную женщину. По словам сестры, продюсер посягала на наследство артистки, когда та была прикована к кровати.

"Элине плохо, она лежит, не встает вообще, не видит, у нее тяжелая катаракта. Выяснилось, что у нее украли не только деньги, но и загранпаспорт", - говорит она.

Шегельман добавила, что в правоохранительные органы было написано заявление, открыто уголовное дело и Рубцову ожидает суд. Однако Быстрицкая по причине нетранспортабельности принять в нем участие уже не сможет.

Быстрицкая / Фото: kino-teatr.ru

Напомним, Минкультуры увеличило список деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Среди них есть имя и Элины Быстрицкой.