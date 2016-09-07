В Украине запретили еще 6 пропагандистских российских фильмов

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило в Украине еще 6 российских фильмов и сериалов.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал глава Госкино Филипп Ильенко.

"Отказано в государственной регистрации и выдаче прокатного удостоверения художественному фильму "Ночные стражи", реж. Веливис Е., 2016 года, а также отменена государственная регистрация и аннулированы прокатные удостоверения т/c "Не жалею, не зову, не плачу", реж. Криворучко И., 2011 года; т/с "Найденыш-3", реж. Курбанов С., 2012 года; т/с "Дело было на Кубани", реж. Щербин С., 2011 года; х/ф "Непутевая невестка", реж. Быстрицкий С. 2012 года; т/с "Когда расцветет багульник", реж. Краснова Ю., 2010 года", — сообщил он.

По результатам оценки экспертов, а также в ответ на информацию Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и жалобы граждан, Госкино приняло решение о запрете демонстрации и распространения данных произведений на территории Украины.

Напомним, Одесский кинофестиваль показал, что украинцы будут ходить на национальное кино.