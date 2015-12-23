Минкульт внес в "черный список" создателя "Ералаша" и внука Эдиты Пьехи

Министерство культуры Украины увеличило список деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

"Черный список" обновился еще 26 человеками, всего сейчас в перечне 40 персон, пишет Newsru.ua с ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

"На выполнение требований Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украини" Служба безопасности Украины предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины из 40 человек", ― говорится в сообщении.

Список деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности Украины, пополнили: Элина Быстрицкая, Николай Бурляев, Наталья Бондарчук, Ирина Богачева, Юрий Кара, Борис Грачевский, Юрий Гальцев, Станислав Пьеха, Игорь Клебанов, Борис Клюев, Валерий Гергиев, Аристарх Ливанов, Лев Лещенко, Федор Бондарчук, Леонид Милованов, Василий Нестеренко, Юрий Поляков, Вадим Самойлов, Евгений Стеблов, Валентина Тализина, Валентина Теличкина, Олег Табаков, Дмитрий Харатьян, Андрей Коваленко, Карен Шахназаров и Наталия Варлей.

Кроме того, в сообщении министерства отмечается, что Государственное агентство по вопросам кино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в перечень представляющих угрозу национальной безопасности.

Отметим, данный "черный список" деятелей культуры министерство составляет на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, 8 августа 2015 года Минкультуры обнародовало список из 14 деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Также в министерстве отмечают, "по мере поступления в Министерство культуры от Службы безопасности Украины обращений о расширении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, информация на сайте будет обновляться".

Ранее Минкульт передало в соответствующие органы перечень из 117 артистов, которые, по мнению представителей министерства, представляют угрозу национальной безопасности.