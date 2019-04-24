Ирина Цывина умерла: все, что известно о смерти актрисы из сериала Кадетство

Артистка умерла в возрасте 55 лет.
Российская актриса Ирина Цывина, известная ролями в сериалах Кадетство и Папины дочки, умерла 18 апреля в возрасте 55 лет.
Заслуженную артистку России нашел мертвой в квартире ее 24-летний сын Евгений Благонравов. Она перестала выходить на связь, и парень решил проведать маму. Евгений пытался привести ее в сознание, но прибывшая скорая смогла лишь констатировать факт смерти.
Неожиданный уход из жизни Ирины стал ударом для ее близких: она не жаловалась на здоровье, и вела активную жизнь: играла в сериалах, получала роли в антрепризах, преподавала в Школе телевидения Останкино ТВ.
Ирина Цывина: причина смерти
По результатам вскрытия, судмедэксперты установили, что знаменитость умерла от инфаркта.
Однако, ее коллеги и близкие до результатов судмедэкспертизы рассматривали разные причины смерти, ведь артистка злоупотребляла алкоголем. Сын звезды не скрывал, что его мать из-за глубокой депрессии не могла отказаться от алкоголя, и параллельно пила антидепрессанты. Евгений уверен, что все эти факторы негативно сказались на здоровье его матери.
Ирина Цывина похороны
Церемония прощания с актрисой состоялась в московском Доме кино 22 апреля в 11 часов утра. Попрощаться с Ириной пришли дети: Евгений и Зинаида, друзья и коллеги. Провели ее в последний путь аплодисментами, и похоронили на Троекуровском кладбище.
Ирина Цывина беременна
В студии программы Прямой эфир ведущему Андрею Малахову любовник артистки – 49-летний актер Денис Сердюков рассказал о ее беременности.
Однако, сын Цывиной опровергнул его слова, указав на то, что у нее наступил ранний климакс, и на о какой беременности не может быть и речи.
К слову, незадолго до смерти, по словам адвоката умершей, она рассказала, что Сердюков ей сделал предложение, но она так и не согласилась стать его женой.
Ранее в Британии внезапно умерла 16-летняя актриса.