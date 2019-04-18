Упала в обморок и не очнулась: в Британии внезапно умерла 16-летняя актриса

Девушка снималась с Томом Хэнксом в фильме Облачный атлас.
В Британии неожиданно умерла юная актриса Майя-Лесия Нэйлор. 16-летняя девушка внезапно потеряла сознание, и больше не очнулась.
Агенты A& J Management подтвердили факт смерти девушки в Instagram, трагедия произошла еще 7 апреля.
Отметим, что причина смерти юной актрисы неизвестна.
Майя-Лесия родилась в Великобритании 6 ноября 2002 года. В двухлетнем возрасте она дебютировала в кино и сыграла роль Джейн в ситкоме Еще по одной. Затем она снялась в нескольких крупных проектах, таких как Облачный атлас, Красный код, Нулевой индекс и других. Кроме того, Нэйлор была ведущей в детских шоу на ВВС и увлекалась музыкой.
Ранее в Британии комик умер на сцене под смех зрителей.