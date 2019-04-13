В Британии комик умер на сцене под смех зрителей

Зрители смеялись, воспринимая смерть артиста за шутку / Фото: Facebook/Ian Cognito

В Британии в городе Бистер на сцене в разгар своего выступления на сцене одного из местных баров умер известный британский стендап-комик Ян Когнито.

Как сообщает ВВС со ссылкой на очевидцев трагедии, 60-летний актер разговаривал с публикой и начал задыхаться.

Когнито внезапно замолчал и присел на сцене. Зрители посчитали, что так положено по сценарию и сопровождали его действия смехом.

Когда присутствующие поняли, что актеру плохо, вызвали скорую помощь. Однако медики уже констатировали смерть артиста.

Организаторы мероприятия впоследствии признались, что Когнито накануне концерта жаловался на плохое самочувствие, но выступление принял решение не отменять.

"Представьте, если я умру прямо перед вами", - пошутил актер на сцене за несколько минут до своей смерти.

Напомним, в Украине умер Петр Бенюк – народный артист, актер театра и кино и старший брат актера Богдана Бенюка.