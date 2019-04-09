Скончался народный артист Украины Бенюк: первые подробности

9 апреля в Украине умер Петр Бенюк – народный артист, актер театра и кино и старший брат актера Богдана Бенюка.

Ему было 73 года. Наиболее он запомнился по ролям в таких спектаклях, как "Сто тысяч", "Последний гречкосей" и "Невольник".

Также он сыграл в фильмах "Голод-33" (1991), "Тарас Шевченко: Завещание" (1992), "Преступление со многими неизвестными" (1993), "Вперед, за сокровищами гетмана" (1993), в сериале "Рокслана. Любимая жена Халифа" (1997) и др.

"Всю жизнь он посвятил творчеству. Армия его фанатов не покидала своего кумира никогда. Его талант был настоящим украшением Национального театра имени Марии Заньковецкой. Скорбим", – сообщил Национальный украинский академический драматический театр имени Марии Заньковецкой во Львове у себя в Facebook.

Петр Бенюк родился 4 марта 1946 года на Прикарпатье, в поселке Битков Надворнянского района. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого.

Дата и место прощания с мэтром пока не сообщаются.

Ранее скончался знаменитый украинский актер, народный артист Сергей Романюк. Причина смерти артиста не называется, однако на заседании горисполкома 28 февраля режиссер Тарас Бенюк сообщил о том, что Романюк заболел.

Перед этим стало известно о смерти известного украинского писателя и сценариста Василия Портяка. После того, как он попал в реанимацию, врачи давали неутешительные прогнозы.