Скончался знаменитый украинский актер, народный артист Сергей Романюк

Умер актер Сергей Романюк / @pusmennuku.frankivshchunu

В воскресенье, 3 марта, в Ивано-Франковске на 66-м году жизни умер народный артист Украины, актер Сергей Романюк.

Причина смерти артиста не называется, однако на заседании горисполкома 28 февраля режиссер Тарас Бенюк сообщил о том, что Романюк заболел, сообщает местное издание Галичина.

Сергей Романюк родился 21 июля 1953 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, однако его детство прошло в Новограде-Волынском Житомирской области.

Окончил Студию Национального украинского драматического театра им. И. Франко (1973 г.) и с 1972 года начал работать актером Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра.

Актер снимался в кино — на счету актера 78 ролей в кинофильмах. Наиболее известные фильмы с его участием: "Роксолана", "Черная Рада", "День рождения буржуя 2", "Мамай", "Возвращение Мухтара 2", "Иван Сила" и "Владыка Андрей". Кроме того, Романюк снялся в клипе группы "ВИА Гра" на песню "Биология".

Напомним, ранее стало известно о смерти известного украинского писателя и сценариста Василия Портяка.