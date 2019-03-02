Скончался известный украинский писатель и сценарист

2 марта 2019, 15:36

Недавно Василий Портяк попал в реанимацию, врачи давали неутешительные прогнозы.

Василий Портяк
Скончался Василий Портяк / Фейсбук В.Портяка

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В субботу утром, 2 марта, на 67-ом году жизни скончался известный украинский писатель и сценарист Василий Портяк.

"Сегодня на рассвете в результате короткой, но тяжелой болезни, не стало прекрасного человека Василия Портяка – известный прозаик, автор сценариев нескольких фильмов, в том числе об УПА "Вишневые ночи", "Непокоренный", "Железная сотня", – сообщил в Facebook Андрей Мацкив.

Он также рассказал о непростой судьбе родственников Портяка.

"Как сын пулеметчика УПА Василия Билинчука "Сибиряка" и племянник райпроводника Дмитрия Билинчука "Облака" тонко чувствовал историю борьбы, в его планах было еще много сделать для чествования дяди Дмитрия Билинчука, расстрелянного в Лукьяновской тюрьме в Киеве, однако не судьба", – добавил он.

Церемония прощание с Василием Портяком пройдет 3 марта в храме святого Дмитрия в Фастове по адресу ул. Шевченко, 65. Похороны состоятся 4 марта.

Напомним, ранее сообщалось о смерти известного украинского композитора Льва Колодуба.

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писатель смерть сценарист
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