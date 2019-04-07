Умерла вдова легендарного советского актера и певца

Тамара Золотухина / Телепрограмма

Тамара Золотухина, вдова легендарного советского актера/певца Валерия Золотухина, ушла из жизни 6 апреля на 71-м году жизни.

Соответствующее сообщение на своей странице в соцсети Facebook опубликовала подруга усопшей — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.

По предварительной версии, Золотухина скончалась от последствий онкологического заболевания.Она была скрипачкой по профессии и второй официальной супругой Валерия Золотухина. Они вступили в брак 1978 году. Пара воспитывала сына Сергея, который впоследствии стал барабанщиком рок-группы Мертвые дельфины и покончил с собой в 2007-м.

Сам Золотухин, который ушел из жизни в 2013-м, в "нулевых" покинул семью и жил с актрисой Ириной Линдт, однако с женой официально брак не расторгал.