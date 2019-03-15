Внезапно умерла 18-летняя сестра экс-солиста One Direction Луи Томлинсона

Фелисити Томлинсон умерла в 18 лет / Фото: Metro

Сестра экс-солиста знаменитой американской группы One Direction Луи Томлинсона Фелисити Томлинсон внезапно умерла в возрасте 18.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ, передает Metro.

Фелисити неожиданно стало плохо в ее лондонской квартире, она потеряла сознание и свалилась на пол. Кто-то из знакомых вызвал "скорую", но прибывшие медики не сумели спасти девушку.

Фелисити училась на дизайнера, была начинающей моделью и диджеем.

Фелисити Томлинсон внезапно умерла от сердечного приступа / Instagram/felicitegrace

В 2016 году Фелисити и Луи потеряли мать, которая умерла от лейкемии. У Томлинсона остались еще пятеро младших братьев и сестер, среди которых есть пятилетние близнецы.

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