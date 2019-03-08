За день своего дня рождения трагически умерла Мисс Вселенная

8 марта 2019, 23:19

Лотте ван дер Зее так и не исполнилось 20 лет.

  • Мисс Вселенная-2017 Лотте ван дер Зее instagram.com/lotte_zee
  • Мисс Вселенная-2017 Лотте ван дер Зее instagram.com/lotte_zee
  • Мисс Вселенная-2017 Лотте ван дер Зее instagram.com/lotte_zee
  • Мисс Вселенная-2017 Лотте ван дер Зее instagram.com/lotte_zee
  • Мисс Вселенная-2017 Лотте ван дер Зее instagram.com/lotte_zee
  • Мисс Вселенная-2017 Лотте ван дер Зее instagram.com/lotte_zee
  • Мисс Вселенная-2017 Лотте ван дер Зее instagram.com/lotte_zee

Всего день не дожила до своего дня рождения Юная Мисс Вселенная-2017 Лотте ван дер Зее.

19-летняя голландская модель скончалась в Мюнхене. Причиной смерти стал сердечный приступ, который она ранее перенесла на горнолыжном курорте в Австрии.

На курорт Лотте приехала вместе с родителями как раз, чтобы отпраздновать свое день рождения.

Девушку нашли в ее номере родители после того, как та не спустилась к завтраку. Лотте сначала поместили в искусственную кому и переправили в Мюнхен. Но спасти модель так и не удалось: вечером 6 марта ее не стало.

Напомним, в январе 2012 года умерла первая в мире Королева красоты. Она скончалась из-за сердечной недостаточности в возрасте 99 лет.

А в январе 2013 года Мисс Вселенная умерла из-за солярия. Анна Литвинова участвовала в конкурсе Мисс Вселенная 2006 от России.

В сентябре 2018 года в США скончалась знаменитая модель, Мисс Вселенная Челси Смит. Она была первой девушкой смешанной расы, ставшей победительницей конкурс Мисс Техас.

Как сообщалось, Мисс Вселенная 2018 стала представительница Филиппин. Конкурс прошел 17 декабря 2018 года в Бангкоке.

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