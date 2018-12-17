"Мисс Вселенная-2018": первой красавицей стала представительница Филиппин

17 декабря 2018, 11:31

Конкурс прошел 17 декабря в Бангкоке.

  • Мисс Вселенная 2018 Reuters
  • Мисс Вселенная 2018 Reuters
  • Мисс Вселенная 2018 Reuters
  • Мисс Вселенная 2018 Reuters
  • Мисс Вселенная 2018 Reuters
  • Мисс Вселенная 2018 Reuters
  • Мисс Вселенная 2018 Reuters
  • Мисс Вселенная 2018 Reuters
  • Мисс Вселенная 2018 Reuters
  • Мисс Вселенная 2018 Reuters

В Бангкоке прошел 67-й конкурс красоты "Мисс Вселенная-2018". Завоевала главный титул и звание первой красавицы представительница Филиппин Катриона Грэй. Девушка стала четвертой в истории представительницей Филиппин, которая победила в конкурсе.

Грэй 24 года, она работает актрисой, телеведущей и фотомоделью, а также защищает права больных СПИДом.

Корону новоиспеченной первой красавице вручила красавица из ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, которая одержала победу на "Мисс Вселенная - 2017" в США.

Второе место заняла участница из Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

За звание "Мисс-Вселенная-2018" боролись 94 красавицы мира, в том числе и представительница Украины Карина Жосан. Однако, украинка не прошла в отборочный тур, по итогам которого выбрали 20 финалисток.

Ранее "Мисс Донбасс-2018" стала девушка из подконтрольной Украине Авдеевки: соцсети высмеяли "красотку".

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Мисс Вселенная-2018 Катриона Грэй
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