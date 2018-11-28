15-килограммовое "дерево жизни": украинка представила национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная-2018"

"Дерево життя" - таку назву має національний костюм, який я представлю на конкурсi "Міс Всесвіт" 2018 @missuniverse❤️ Вбрання оздоблене елементами українських орнаментів, що використовувалися в традиційних українських костюмах і рушниках. Червоний колір-символізує любов українського народу до своєї землі, до своєї родини, до Батьківщини. Білий колір-вказує на чистоту і святість української душі. Над втіленням ідеї образу працювали 10 майстрів різних напрямків ремесел, таких як: швацтво, декор, ковальство.Виготовлення зайняло більше 90 днів. Кількість використаних для оздоблення костюму шовкових ниток складає майже 11 кілометрів, зроблено руками майстринь 50 квіток махрової мальви. Загалом костюм важить 15 кг. Його автори - Дизайн-студия @svitlo_official? ————— "Miss Universe Universe" national costume?? "The Tree of Life"- for Miss Universe contest is a dress decorated with traditional elements of Ukrainian ornament. The malva flower has been decorating the Ukrainian houses since ancient times. ? Red with the addition of white was chosen as a colour of the dress. The red-color symbolizes the love of Ukrainian people to their land, to their families, to the Motherland?The white color- indicates the purity and holiness of the Ukrainian soul? 10 masters of different areas of crafts, decorators, seamstresses, and blacksmiths worked over the embodiment of this idea. The manufacturing took more than 90 days. The number of silk threads used for decoration is almost 11 kilometers that were made by the hands of masters of 50 flowers of black mallow. In general, the costume weighs 15 kg. It was created by @svitlo_official❤️ #missuniverse2018 #missuniverse #missukraineuniverse #pageant #pageantnews #missology #ukraine #kiev #odessa #roadtomissuniverse

Публикация от ?K A R I N A Z H O S A N? (@karinazhosanofficial) 27 Ноя 2018 в 10:49 PST