В США скончалась знаменитая модель, экс-"Мисс Вселенная" Челси Смит

11 сентября 2018, 10:45

Челси Смит была первой девушкой смешанной расы, ставшей победительницей конкурс "Мисс Техас".

  • В США скончалась модель Челси Смит missosology.org
  • В США скончалась модель Челси Смит missosology.org
  • В США скончалась модель Челси Смит missosology.org
  • В США скончалась модель Челси Смит missosology.org
  • В США скончалась модель Челси Смит Instagram/chelsi_smith1
  • В США скончалась модель Челси Смит Instagram/chelsi_smith1

В США в возрасте 45 лет после продолжительной болезни скончалась знаменитая модель Челси Смит, которая была победительницей конкурса "Мисс Вселенная" в 1995 году.

Смит была первой девушкой смешанной расы, ставшей победительницей конкурс "Мисс Техас" в 1994 году. Кроме того, она была первой представительницей США за последние 15 лет, которая стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная". При этом она стала единственной мулаткой, которая завоевала все три титула.

Как пишет TMZ, Смит страдала от онкологического заболевания печени, с которым боролась на протяжении полутора лет, однако так и не смогла победить.

Представитель Смит Джаррод Клавински, сообщил, что ей диагностировали рак весной 2017 года. "Ее состояние ухудшилось в течение 2017 года, и в этом году она стала крайне слабой, – рассказал он. Отмечается, что Смит перебралась в дом своей матери в Пенсильвании, где и осталась до самой смерти.

Отмечается, что покойная не страдала комплексами из-за своего происхождения, а подчеркивала его и говорила, что все, чего она достигла, стало возможным исключительно благодаря смеси "всего самого прекрасного от разных народов".

В опубликованном заявление семьи Смит говорится, что модель была примером для молодых женщин во всем мире.

"Мы растеряны, сообщая новость о том, что Челси Смит умерла после продолжительной болезни. Челси была любящей дочерью, племянницей и другом. Мы будем скучать по ее смеху, жизнерадостности и здоровому духу. Она оставила неравнодушными всех, кто ее знал", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Греции на яхте миллиардера нашли мертвой 20-летнюю модель и звезду Instagram.

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США модель Челси Смит
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