В Греции на яхте миллиардера нашли мертвой 20-летнюю модель и звезду Instagram

Известную австралийскую модель, 20-летнюю звезду Instagram Шинейд Макнамару, нашли мертвой на громадной яхте, принадлежащей мексиканскому миллиардеру.

Соответствующее сообщение было опубликовано журналистами британского таблоида The Sun. Согласно их данным, судно находилось у берегов Греции, когда случился смертельный инцидент. По информации журналистов, девушка работала на судне на протяжении четырех последних месяцев.

Обстоятельства обнаружения тела девушки не раскрываются. Судно в настоящее время продолжает оставаться в одном из греческих портов, поскольку полиция ведет расследование.

Известно, что владелец, мексиканский миллиардер, покинул яхту за три дня до инцидента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США убили экс-модель Playboy с русскими корнями.