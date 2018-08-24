В США убили экс-модель Playboy с русскими корнями

Кристина Карлин-Крафт / Соцсети

В США убили бывшую модель Playboy Кристину Карлин-Крафт - по информации СМИ, ее обнаружили задушенной у себя дома.

Инцидент произошел в среду, 22 августа, в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания. Неизвестный вызвал полицию на квартиру Карлин-Крафт, приехавшие копы обнаружили ее тело. До этого, 18 августа, модель обращалась в полицию, жалуясь на ограбление - но пока полиция не уверена, что эти два дела связаны между собой, передает New York Post.

Кристина Карлин-Крафт / Соцсети

После вскрытия эксперты назвали причину смерти - соответственно, это удушение петлей, при этом - не самоубийство. Полиция утверждает, что это первое такое преступление в районе за много лет и горожанам нечего опасаться.

Читайте такжеГрудастая британская модель Playboy устроила секс-игры на пляже: фото 18+На сайте модельного агентства Modelmayhem, с которым в последнее время сотрудничала Карлин-Крафт, девушка описывала себя как "зеленоглазую шатенку с оливковой кожей русско-немецкого происхождения и шведскими корнями". Она искала фотографов, специализирующихся на "гламуре и высокой моде", и писала, что любит съемки в купальниках и нижнем белье.

Напомним, ранее в Кишиневе (столицы Молдовы) была обнаружена убитой 31-летняя модель Анастасия Чекати, известная по съемкам для популярных глянцевых журналов Playboy, Maxim и GQ.