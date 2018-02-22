В Молдове муж зарезал жену-модель Playboy и Maxim

В Кишиневе (столицы Молдовы) была обнаружена убитой 31-летняя модель Анастасия Чекати, известная по съемкам для популярных глянцевых журналов Playboy, Maxim и GQ.

Такое сообщение опубликовал портал Sputnik Молдова.

Согласно обнародованным данным, полицейские нашли труп женщины с ножевым ранением в области шеи – в квартире, где она постоянно проживала. Там же нашли младенца двух недель от роду. Предполагаемый убийца — супруг Чекати стоматолог Алексей Митаки — совершил суицид.

Незадолго до того, как свести счеты с жизнью, он позвонил родственникам и попросил позаботиться о ребенке. По их словам, супруги в последнее время были в крайне плохих отношениях и не жили вместе.