Знала дату своей смерти: внезапно умерла участница "Битвы экстрасенсов" Симона Бородина

Симона Бородина умерла от рака / https://www.instagram.com/simonaborodina/

Одна из самых популярных экс-участниц украинской "Битвы экстрасенсов", эзотерик Симона Бородина внезапно скончалась от рака, с которым она боролась в течении нескольких лет.

О смерти Бородиной сообщили ее друзья в Facebook под ее последним фото.

"Прощай Симона, ты была настоящим другом...", - написал Олег Торгало.

Бородина завещала себя кремировать, у нее осталась дочь и муж певец Алексей Аккерман. Она до последнего верила, что одолеет онкологию, и не афишировала информацию о заболевании, продолжая давать интервью и сниматься на ТВ.

На "Битве экстрасенсов" Симона заверяла, что знает не только тайны участников проекта, но еще и дату своей смерти.

У Бородиной остался муж и дочь / https://www.instagram.com/simonaborodina/

Ранее в Москве на 83 году умер экстрасенс Аллан Чумак.