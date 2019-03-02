Знала дату своей смерти: внезапно умерла участница "Битвы экстрасенсов" Симона Бородина

Эзотерик несколько лет боролась с онкологией.
Одна из самых популярных экс-участниц украинской "Битвы экстрасенсов", эзотерик Симона Бородина внезапно скончалась от рака, с которым она боролась в течении нескольких лет.
О смерти Бородиной сообщили ее друзья в Facebook под ее последним фото.
"Прощай Симона, ты была настоящим другом...", - написал Олег Торгало.
Бородина завещала себя кремировать, у нее осталась дочь и муж певец Алексей Аккерман. Она до последнего верила, что одолеет онкологию, и не афишировала информацию о заболевании, продолжая давать интервью и сниматься на ТВ.
На "Битве экстрасенсов" Симона заверяла, что знает не только тайны участников проекта, но еще и дату своей смерти.
Ранее в Москве на 83 году умер экстрасенс Аллан Чумак.