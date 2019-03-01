"Работаем и в церкви, и в морге": за что украинские политики готовы выложить магам до миллиона долларов

1 марта 2019, 22:31

Экстрасенсы пояснили, почему в присутствии Порошенко часто валятся с ног окружающие.

экстрасенс
За что украинские политики готовы выложить магам до миллиона долларов / ruvek.ucoz.net

Политики в Украине активно пользуются услугами экстрасенсов и магов, в частности, для карьерного роста.

Правда, обходятся им такие услуги недешево: к примеру, за прохождение в парламент с депутата возьмут 50-100 тысяч долларов. За пост министра придется выложить уже 150 тысяч долларов. А энергетическое сопровождение будущего президента и вовсе обойдется в сумму до миллиона долларов, выяснили журналисты ТСН.

Политический маг Алексей Елагин рассказал, что в первую очередь занимается энергетической защитой своих клиентов.

Читайте такжеЧерез 20 лет страны Россия не будет, а в Кремле будет висеть украинский флагМаг также может питать политика.

"Мы можем работать в церкви. Мы можем работать на кладбище. Мы можем работать в морге. можем работать в лесу", – рассказывает маг Ингвар (Игорь Бомбушкар).

Экстрасенсы также пояснили, почему в присутствии Порошенко часто валятся с ног окружающие. Все дело в мощной ауре гаранта. О том, кто стал жертвой этой ауры – читайте в нашем материале Сногсшибательный президент: кто падал в обморок во время выступлений Порошенко.

Как сообщалось, астролог оценил дату выдвижения Порошенко на второй срок. Как считает специалист по астрологии, нынешний гарант Конституции Петр Порошенко явно "дал маху" с датой выдвижения.

Ранее астролог рассказал о перспективах Ющенко в украинской политике. Астролог считает, что экс-президента Украины ждет сложный год и проблемы со здоровьем.

Читайте также"Слетит с катушек" и станет опасным, как крыса: астролог дал прогноз по ПутинуТакже астролог объяснил, почему трезубец – единственный удачный государственный символ Украины. Росс рассказал, чем следовало бы дополнить Малый герб Украины.

В то же время астролог объяснил, почему Украине нужно изменить главную песню. Нашей стране нужно сочинить Гимн заново, уверен эксперт.

Напомним, астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко. После всего, что натворил Путин, возрождение в каком бы то ни было виде СНГ будет невозможным, считает астролог.

Также астролог рассказал, когда Украину примут в ЕС и НАТО. Украину ожидает крайне благоприятный период с 2024 года, говорит Влад Росс.

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политики магия экстрасенсы
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