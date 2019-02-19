Астролог объяснил, почему трезубец – единственный удачный государственный символ Украины

Астролог Влад Росс, объяснил, почему не нужно менять Герб Украины, можно лишь только дополнить.

Трезубец – единственный по-настоящему удачный и благоприятный государственный символ Украины, в отличие от флага и гимна, которые нужно менять.

Такое мнение выразил известный украинский астролог Влад Росс в комментарии Главреду. Он напомнил, что малый герб Украины – трезубец – был утвержден 19 февраля 1992 года.

"Следует отметить, что Нептун (а именно его символом является трезубец) как раз восходил в момент рождения Украины. Поэтому для нашей страны герб в виде трезубца – прекрасен. Нептун всегда означает духовные силы, духовную поддержку и высшую любовь. Потому трезубец – очень благоприятный символ для Украины. Хотя еще лучше было бы, если на нашем гербе был изображен кадуцей Гермеса... Однако и трезубец – очень хорошо", - отметил эксперт.

Читайте также"Гимн рабов": астролог объяснил, почему Украине нужно изменить главную песнюПо его словам, герб все еще можно дополнять и делать еще лучше, даже столь удачный государственный символ.

"Например, если бы этот трезубец был запечатлен в квадрат и треугольник сверху над квадратом, причем углом вверх, то вообще был бы замечательный символ.

А еще лучше – если бы это была девятиконечная звезда, то есть трезубец внутри девятиконечной звезды. Цифра 9 – это символ Нептуна, трезубец – тоже. Потому трезубец, вписанный в девятиконечную звезду, сулил бы поднятие эманации и духовности в Украине до нирваны, что было бы еще более благоприятно для нашей страны", - резюмировал Росс.

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