Сногсшибательный президент: кто падал в обморок во время выступлений Порошенко

Солдат упал в обморок во время парада на Крещатике

Продолжаются случаи обмороков на мероприятиях с участием президента Украины Петра Порошенко.

Главред предлагает вспомнить самые резонансные обмороки, случавшиеся во время выступлений президента.

Обморок омбудсмена Людмилы Денисовой

Самый свежий пример обморока случился накануне, 3 декабря.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова потеряла сознание в прямом эфире телеканала ICTV во время выступления президента Украины в программе "Свобода слова".

После слов Порошенко "Вы видели мгновенную реакцию всего мира" у омбудсмена подкосились ноги, но ее подхватили стоявшие рядом гости.

При этом Порошенко помог Денисовой подняться на ноги, однако быстро вернулся к микрофону, и объяснил состояние Денисовой тем, что она "работает сейчас по 20 часов для освобождения украинских моряков".

Обмороки солдат во время парада по случаю Дня независимости

24 августа солдат из почетного караула, стоявший в почетном карауле, потерял сознание.

Инцидент произошел как раз во время выступления президента Петра Порошенко, при этом люди, находившиеся рядом, успели поддержать военного, упавшего в обморок. После этого солдата увели, а почетный караул был заменен.

В тот же день еще один случай произошел с солдатом Десантно-штурмовых войск, который находился в колонне военных на Крещатике. Ему также пришлось оказывать медицинскую помощь.

Солдат ДШВ упал в обморок во время парада на Крещатике

Обморок школьника во время линейки в в Ивано-Франковской области

В мае 2018 года в Ивано-Франковской области во время выступления Порошенко на линейке в Ямницком лицее потерял сознание один из школьников.

Президент подбежал к мальчику и помог передать его в руки медиков. Кроме того, во время праздника еще нескольким детям стало плохо.

Обморок солдата Нацгвардии с президентским штандартом

В марте 2018 года во время торжеств, посвященных годовщине создания Национальной гвардии Украины, один из солдат с президентским штандартом потерял сознание и упал на землю во время объявленного Петром Порошенко минуты молчания по погибшим бойцами в зоне АТО.

Обморок солдата на мероприятиях, посвященных Голодомору

В ноябре 2017 года солдат почетного караула упал в обморок во время мероприятий, посвященных Голодомору на Украине 1932–1933 годов. Причиной обморока врачи назвали фуражку, которая пережала сосуды на голове молодого человека. По словам военнослужащего, ему сильно сдавило голову, а затем резко стало плохо.

Cолдат почетного караула упал в обморок

Обморок перед инаугурацией Порошенко

Вероятно, самым громким падением стал обморок солдата, который произошел на инаугурации Петра Порошенко в 2014. Тогда военный из почетного караула потерял сознание, когда мимо него проходил новоизбранный президент.