"Политический труп": астролог рассказал о перспективах Ющенко в украинской политике

Астролог Влад Росс считает, что Ющенко уже достиг в украинской политике максимума, на который был способен. / УНИАН

Известный украинский астролог Влад Росс, основываясь на точной дате рождения третьего президента Украины Виктора Ющенко спрогнозировал его будущее в украинской политике.

"Со слов Виктора Андреевича я знаю точную информацию о его рождении: родился он в 20 часов 50 минут 23 февраля 1954 года в Хоружевке. Если анализировать положение планет в момент рождения Ющенко, то, прежде всего, можно сказать, что главным символом его гороскопа в момент рождения является человек, обрабатывающий землю, а рядом с ним – улей и пчелы, а также мужчина со сломанным плугом, который стоит в широком поле", - отметил астролог.

По словам Росса, в свое время он консультировал политика и предсказывал ему победу на президентских выборах, также предупреждал о том, что его могут попытаться устранить.

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Он выразил мнение, что, с одной стороны, ему довелось управлять государством, но с другой – что-то у него не получилось, поскольку "сломан плуг".

"Другой символ также весьма интересен – группа людей уныло стоит перед закрытой дверью какого-то финансового учреждения. Ющенко удалось добиться успехов в банковской сфере, но все-таки люди остались унылы и разочарованы, поскольку от его президентской деятельности ожидали большего.

К сожалению, Виктор Ющенко – абсолютно не харизматичная и не самостоятельная личность. Он родился под знаком Рыб, и, согласно его гороскопу, он находится в большой зависимости от других людей, в том числе от заграницы. Для Ющенко очень важна его вторая половина. И вполне возможно, что жена им больше управляла, чем сам он – страной. В момент его рождения восходили Весы, а это – знак партнерства, потому очень важная роль отводится в его жизни жене", - считает астролог.

Росс подчеркнул, что Ющенко по знаку зодиака - Рыбы, потому часто может быть совершенно непонятным для других людей, в частности, так было тогда, когда он полностью поменял свою команду, предал всех:

"Так что Виктор Ющенко очень зависим от своей супруги, а также определенным образом – от заграницы. Согласно гороскопу, удержаться у власти Ющенко мог только один срок, поскольку в Доме власти и карьеры у него находится Уран, плюс отработана программа предыдущих инкарнаций заходящей лунной орбиты. Это вообще было не его – возглавить страну. По своей сути Ющенко – не политик, а просто банкир, который мог организовать какую-то банковскую деятельность, и на этом поприще он был бы наиболее успешен. К сожалению, Уран в Доме карьеры и власти дает как неожиданный всплеск и получение власти, так и быстрый отход от власти".

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"Так что вряд ли у Ющенко есть какое-либо политическое будущее. В политике я его больше не вижу. Ющенко – это уже "политический труп". Максимум, на который он был способен – зайти во власть на пару лет, осуществился, а потом – его звезда погасла", - рассказал Росс.

Он добавил, что в 2019 году Виктору Ющенко нужно быть крайне внимательным к своему здоровью и осторожным в поездках.

"В годовом соляре у него появляется Уран, а это сулит разного рода неожиданности, причем они касаются Дома катастроф, чужих денег и сложных ситуаций в семье. Не дай бог, чтобы не случились какие-то кризисы в его семье, чтобы он не потерял кого-то из близких…Так что год для Виктора Андреевича будет довольно сложный, психологически неустойчивый, к тому же, может расстроиться его здоровье. Кроме того, 2019 год не обещает для Ющенко какие-либо возможности вернуться в политику. Скорее всего, в украинской политике его уже не будет", - резюмировал астролог.

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Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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