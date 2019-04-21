В России внезапно умер известный телеведущий

21 апреля 2019, 16:03

Стаж ведущего насчитывает около 40 лет.

Михаил Быков
Михаил Быков умер: что случилось / Сайт метро Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге 21 апреля, на Вербное воскресенье, внезапно скончался советский и российский телеведущий Михаил Быков. Ему шел 74-й год.

Его дочь рассказала, что все случилось неожиданно.

Именно голосом Быкова объявляются все станции метрополитена Питера. И даже еще не открытые на данный момент станции также будут объявлены им: их озвучку он окончил совсем недавно, сообщает Пятый канал.

Стаж ведущего насчитывает около 40 лет на телевидении Санкт-Петербурга: он вел новости, праздничные концерты и множество других передач.

Напомним, 16 апреля – всего через день после своего 83-летия – во Львове умер Валентин Мороз. Он был легендарным украинским диссидентом и одним из лидеров национального движения.

Ранее скончался народный артист Украины Бенюк. Ему было 73 года. Наиболее он запомнился по ролям в таких спектаклях, как "Сто тысяч", "Последний гречкосей" и "Невольник". 

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