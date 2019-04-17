Превращал население Украины в украинский народ: скончался легендарный диссидент

17 апреля 2019, 09:47

Мороз был легендарным украинским диссидентом и одним из лидеров национального движения.

Валентин Мороз
Умер Валентин Мороз / Facebook/Спілка Письменників Івано-Франківщини

16 апреля – всего через день после своего 83-летия – во Львове умер Валентин Мороз.

Об этом сообщил в Facebook известный писатель Павел Вольвач.

А редактор газеты Шлях перемоги Виктор Рог отметил: "Печальная новость… умер Валентин Мороз. Его чин и творчество на меня и мое мировоззренческое формирования произвели незатертое влияние. Еще вчера поздравляли с днем рождения. Благодарю судьбу за знакомство и возможность приобщиться к изданию и распространение его произведений".

Мороз был легендарным украинским диссидентом и одним из лидеров национального движения, а еще историком и автором более 100 научных трудов. За свои политические взгляды ему пришлось сидеть в тюрьме.

Кроме того, Мороз был доктором Гуманитарных наук (Honoris Causa) Государственного Колледжа Джерси, членом Объединения украинских писателей "Слово".

Напомним, 25 марта Украина вспоминала другого великого диссидента – Вячеслава Чорновила, погибшего в страшной автокатастрофе недалеко от Борисполя Киевской области.

Российский экономист Андрей Илларионов, который в 2000-2005 годах работал советником российского президента, заявил, что война России против Украины началась с убийства Чорновола

Валентин Мороз: биография

Валентин Мороз родился 15 апреля 1936 года в селе Холонов Гороховского района в Волынской области.

Читайте также"Хватит кормить Москву". Мороз рассказал, когда Украина "заберет" КубаньВ сентябре 1965 года его арестовали и осудили на 4 года лагерей за антисоветскую агитацию и пропаганду. Он отбывал наказание в Мордовии. Там же он написал и издал свою работу Репортаж из заповедника имени Берия.

Второй раз его арестовали летом 1970 года – за философский волюнтаризм. На этот раз ему 14 лет. Приговор вызвал острую негативную реакцию не только в Украине, но и за ее пределами. В его защиту выступили Вячеслав Чорновил, Иван Дзюба, Иван Светличный, Зиновия Франко и другие представители интеллигенции. Всего произошло более 40 протестов, в США и Канаде они проходили у советских посольств и консульств.

В 1979 году, после 5-месячного голодания Мороза и под давлением мировой общественности советская власть обменяла пятерых диссидентов, включая и Валентина, на двух советских агентов КГБ.

Валентин Мороз умер: реакция соцсетей

В сети украинцы пишут: "Понемногу уходят те, кто шаг за шагом превращал население Украины в украинский народ", "Умер Валентин Мороз. Его Среди снегов после прочтения, наверное, перевернул не только мой мир... Вечная память несломленным", "Легендарная фигура. Политзаключенный, один из лидеров украинского Сопротивления. Что мог – сделал. Далее – другим. Царство Небесное" и т.п.

Ранее скончался народный артист Украины Бенюк. Ему было 73 года. Наиболее он запомнился по ролям в таких спектаклях, как "Сто тысяч", "Последний гречкосей" и "Невольник". 

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смерть умер диссидент Валентин Мороз
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