Вербное воскресенье – приметы и запреты дня: что можно делать и что нельзя

19 апреля 2019, 06:34

Главред узнал, как следует отмечать этот праздник.

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Вербное воскресенье: что нельзя делать в этот день / GoodFon

Вербное воскресенье – праздник, который знаменует Вход Господень в Иерусалим –отмечается 21 апреля.

Его еще называют Неделя ваий или Пальмовое воскресенье. И, как нетрудно догадаться по названию, главной традицией дня является освящение вербы, которую затем используют как оберег от сглаза, болезней, наводнений, пожаров и прочих бед.

А о том, что делать с прошлогодней освященной вербой – читайте в нашем материале Освященная верба: сколько хранить и что делать с прошлогодней вербой, приметы.

Для чего нужна верба в доме и как ее нужно хранить – читайте в нашем материале Освященная верба: как сохранить ее свежей и сколько веточек ставят дома, чтоб с семьей дурного не случилось.

Про заговоры на вербу читайте в нашем материале Лазарева суббота 2019: как провести этот день и заговор на вербу для денег.

Вербное воскресенье: что нельзя делать в этот день

Также, как и в Лазареву субботу, Вербное воскресенье нельзя:

Из "индивидуальных" запретов на Вербное воскресенье – нельзя расчесывать волосы: считается, что это навлечет на человека неприятности.

Вербное воскресенье: что можно есть

Продолжается Великий пост 2019. При этом в праздник Вербного воскресенья можно есть рыбу, дозволяется вареная пища с маслом и немного вина.

О приметах Вербного воскресенья, заговорах этого дня (на любовь, на замужество, на деньги и пр.) – читайте в нашем материале Вербное воскресенье 2019: можно ли сажать, мыться и что вообще делать в праздник.

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