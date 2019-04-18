Лазарева суббота 2019: что нельзя делать, а что нужно

Лазарева суббота: что нельзя делать / Bodo Life

Уже на этой неделе, 20 апреля, отмечается Лазарева суббота 2019.

На службе Лазаревой субботы православные просят Бога об исцелении от болезней как телесных, так и духовных для себя и своей семьи. Также молятся об исполнении самого заветного желания. О том, как молиться в этот день и что делать для привлечения богатства – читайте в нашем материале Лазарева суббота 2019: что делать для привлечения денег и что можно кушать.

Лазарева суббота 2019: что можно кушать

Несмотря на Великий пост 2019, дозволяется икра в Лазареву субботу. Причем это может быть икра любой рыбы.

О том, что еще должно быть на столе в этот день, можно ли стричься и причащаться в Лазареву субботу – читайте в нашем материале Лазарева суббота 2019: когда отмечают и что делать в этот день.

Лазарева суббота: что нельзя делать

Считается, что в Лазареву субботу нельзя:

делать тяжелую работу по дому – исключение делается лишь для работы во благо других людей и то – лишь после молитвы и посещения храма. Под запретом стирка, уборка, шитье и пр. Подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать.

не рекомендуются шумные гулянья и застолья;

употреблять алкоголь – исключение делается лишь вина, да и то – лишь раз в день и в небольшом количестве;

топтать крошки еды, упавшие на пол с праздничного стола – к дурным вестям;

ссориться, браниться, сквернословить – как и в иной церковный праздник;

заниматься сексом – в принципе, этот запрет распространяется на весь период Великого поста 2019, однако полностью его придерживаются лишь очень верующие люди. Тем не менее, даже менее воцерковленные христиане стараются воздерживаться от плотских утех в дни конкретных религиозных праздников, в частности, и в Лазареву субботу.

Лазарева суббота 2019: обычаи и верба для освящения

Именно в Лазареву субботу рвут ветки вербы для освящения. Святить начинают с вечера субботы, также святят и на следующий день – в Вербное воскресенье.

Про заговоры на вербу читайте в нашем материале Лазарева суббота 2019: как провести этот день и заговор на вербу для денег.

А о том, что делать с прошлогодней освященной вербой – читайте в нашем материале Освященная верба: сколько хранить и что делать с прошлогодней вербой, приметы.

Для чего нужна верба в доме и как ее нужно хранить – читайте в нашем материале Освященная верба: как сохранить ее свежей и сколько веточек ставят дома, чтоб с семьей дурного не случилось.

Также в этот день принято сеять горох – чтобы получить добрый урожай этой культуры.