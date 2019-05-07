Киев на весь вторник накроют гроза и сильный ветер

Непогода будет продолжаться весь
В Киев вернулась непогода. Столицу днем во вторник, 7 мая, накрыл ливень и сильный ветер.
Как сообщают синоптики, непогода продлится весь день, а грозу будет сопровождать порывистый ветер, местами шквалы 15-20 м/с (II уровень опасности, желтый).
В Украинском гидрометцентре предупредили, что гроза будет длиться до 23.00, шквал с краткосрочным усилением ветра прекратится также только ближе к ночи. Особо натерпится от непогоды Вышгород.
В КГГА рекомендуют жителям и гостям столицы закрыть плотно двери и окна, убрать с балконов предметы, которые могут быть опрокинуты воздухом, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и не парковать под деревьями транспорт.
Наверняка в конце рабочего дня начнутся пробки.
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Напомним, что ранее синоптики предупреждали о резком ухудшении погодных условий в Украине. Помимо ливней к нам вернется и мокрый снег.