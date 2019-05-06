Циклон принесет в Украину ливни и мокрый снег

На Украину наступают дожди с грозами / 1zoom.ru

На Украину движется не по-майскому холодный циклон, который принесет в некоторые регионы сильные дожди, грозы и местами даже мокрый снег.

Как сообщает синоптик Наталя Диденко в Facebook, в Винницкой области уже наблюдается ливень и раскаты грома.

"Вторник будет особенно мощным и синоптически некомфортным на Западе Украины - сильные дожди, возможен мокрый снег кое-где и холодина. На остальной территории, хотя и немного теплее, но с дождями, - отмечает синоптик.

По словам Диденко, повезло лишь жителям восточных областей. Здесь будет сухо, тепло и комфортно – столбики термометра поднимутся до +25.

В Киеве 7 мая ожидается дождь, местами с грозой. Температура составит порядка +18, но к среде опуститься ниже и существенно похолодает.

"Весна - девушка серьезная", - резюмирует синоптик.

Напомним, синоптики спрогнозировали, какую погоду следует ожидать на День победы.