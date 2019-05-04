Аномальная жара в Украине: синоптик рассказал, когда воздух раскалится до +33 градусов

4 мая 2019, 19:52

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, прогнозирует Леонид Горбань.

жара
Синоптик рассказал, когда ждать жару до +33 градусов / УНИАН

В Украине в июне и июле 2019 года будут наблюдаться аномально жаркие погодные условия, однако несмотря на солнечную погоду летом будет и несколько дождливых дней, рассказал синоптик Леонид Горбань.

Как отметил он в комментарии Каналу 24, в мае температура воздуха будет подниматься до +24 +26 градусов.

"Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла", - прогнозирует Горбань.

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Синоптик предупредил, что в июне температура будет доходить до +33 градусов, при этом в июле стоит ожидать такую же жаркую погоду.

"Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит", - рассказал синоптик.

По прогнозу Горбаня, аномальная жара начнет спадать только в половине августа.

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"К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди", - резюмировал он.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какие области Украины накроют дожди с грозами.

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