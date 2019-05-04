Тревожный прогноз: синоптик рассказала, какие области Украины накроют дожди с грозами

Украинцев предупредили о дождях с грозами / facebook.com/MNS.GOV.UA

В воскресенье, 5 мая, в Украине ожидается теплая погода, температура воздуха в течение дня поднимется до +18 +24 градусов, на Западе снизится до +14 +18 градусов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, дожди, местами с грозами, наиболее вероятные в западных областях.

"Буквально на грани - Житомирщина и Киевщина", - написала она в Facebook и опубликовала соответствующие карты с метеорологическим прогнозом.

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Синоптики подчеркнула, что на остальной территории страны будет преобладать сухая солнечная погода. В то же время ожидается сильный, порывистый ветер.

По ее словам, в воскресенье в Киеве прогнозируется до 20 градусов тепла.

"Будет сильным ветер, примите это во внимание. Существенные дожди завтра в столице - вряд ли. Но влажная западная область будет подходить впритык, поэтому зонты пусть побудут в сумках", - добавила Диденко.

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Напомним, ранее Диденко рассказала, какие регионы Украины зальют дожди.