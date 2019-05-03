Похолодание и грозы: синоптик рассказала, какие регионы Украины зальют дожди

В Украине прогнозируются грозы и похолодание / forum.glavred.info

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, днем температура воздуха составит +15 +22 градуса, на юге и востоке до +18 +24 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в западных областях столбики термометров поднимутся до отметки +12 +17 градусов, в Карпатах - +4 +9 градусов.

Синоптик подчеркнула, что в субботу дожди ожидаются по всем регионам.

"5 мая дожди, местами с грозами, пройдут ночью на Западе и Севере Украины. А днем в поминальное воскресенье дожди вероятны лишь в западных областях. На остальной территории Украины будет солнечно", - пишет она в Facebook.

Диденко предупредила, что в воскресенье ожидается порывистый, до сильного, ветер южного направления.

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В Киеве 4 мая синоптик прогнозирует ночью и утром локальные дожди, днем прекращение осадков.

Она добавила, что 5 мая - ночью вероятны осадки, днем будет солнечная погода, однако ожидается сильный, порывистый ветер.

"Температура воздуха в выходные в столице +18 +20 градусов. В понедельник в Киеве похолодает, предполагается дождь", - добавила Диденко.

/ wetter3.de

Напомним, ранее синоптик предупредила о серьезных дождях и похолодании.