"Дожди польют с новой силой": украинцев предупредили о надвигающемся циклоне

Украину накроет новый циклон / kievskaya.com.ua

В понедельник, 29 апреля, в большинстве областей Украины ожидаются дожди, местами с грозами, однако на юге страны удержится сухая погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в северных, западных и большинстве восточных областей Украины завтра ожидается от +10 до +15 градусов.

В то же время на юге страны, значительной части территории центральных областей столбики термометров поднимутся оо +18 до +25 градусов.

В столице в понедельник ожидается дождь, ветер, температура опустится до +11 +14 градусов, написала она в Facebook.

По данным Диденко, 30 апреля осадки ослабнут, однако уже 1 мая в Киеве циклон обусловит прохладную погоду, а также усиление дождей.

/ wetterzentrale.de

Напомним, ранее синоптик предупредила украинцев о ливнях и шквалах.