Штормовое предупреждение на Пасху: синоптики рассказали, где ждать грозы и шквалы

Украинцев предупредили о грозах и шквалах / facebook.com/MNS.GOV.UA

В воскресенье, 28 апреля, в западных регионах Украины ожидаются ливневые дожди и шквалы.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, такие погодные условия прогнозируются в Закарпатье и Прикарпатье.

Отмечается, что в этих регионах стоит ждать значительных дождей, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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В связи с проливными дождями в высокогорных районах Ивано-Франковской области и в восточной части Закарпатья возростает риск схождения лавин. Объявлена снеголавинная опасность третьего уровня (значительный риск).

Кратковременные дожди с грозами возможны во всех областях, кроме центральных и южных. К вечеру 28 апреля небольшие дожди ожидаются в Одесском регионе.

Кроме того, по данным синоптиков, в Киеве и Киевской области сегодня ожидается гроза.

Прогноз погоды на 28 апреля / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, где Украину зальют дожди на Пасху.