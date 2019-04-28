Штормовое предупреждение на Пасху: синоптики рассказали, где ждать грозы и шквалы

В западных регионах Украины ожидается осложнение погодных условий.
В воскресенье, 28 апреля, в западных регионах Украины ожидаются ливневые дожди и шквалы.
Как сообщили в Украинском гидрометцентре, такие погодные условия прогнозируются в Закарпатье и Прикарпатье.
Отмечается, что в этих регионах стоит ждать значительных дождей, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Читайте также"Вшкварит гроза": синоптик предупредила украинцев о ливнях и шквалах
В связи с проливными дождями в высокогорных районах Ивано-Франковской области и в восточной части Закарпатья возростает риск схождения лавин. Объявлена снеголавинная опасность третьего уровня (значительный риск).
Кратковременные дожди с грозами возможны во всех областях, кроме центральных и южных. К вечеру 28 апреля небольшие дожди ожидаются в Одесском регионе.
Кроме того, по данным синоптиков, в Киеве и Киевской области сегодня ожидается гроза.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, где Украину зальют дожди на Пасху.