"Прихватите зонт": синоптик рассказала, где Украину зальют дожди на Пасху

Украинцев предупредили о дождях с грозами / reneeannsmith.com

На Пасху, 28 апреля, в отдельных регионах Украины ожидаются дожди с грозами, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в западных и северных областях Украины возможны кратковременные дожди, местами с грозами.

"На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, разве что во второй половине дня 28 апреля на Харьковщине и Луганщине также вероятны дожди с грозами. Температура воздуха удержится высокой: днем +20 + 26 градусов, только в воскресенье в западной части Украины похолодает до +13 +18 градусов", — написала Диденко в Facebook.

Синоптик подчеркнула, что в Киеве 27 апреля ожидаются небольшие дожди, днем столбики термометров покажут до +20 +22 градусов.

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"На Пасху в Киеве ночью +9 + 12 градусов, днем +22 + 24 градуса. Также возможен дождь. Поэтому, кроме пасхальных корзин, прихватите с собой зонт", — добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптик предупредил украинцев о погодных сюрпризах в мае.