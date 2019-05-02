Недолгое потепление: синоптик предупредила о серьезных дождях и похолодании

Украинцам обещают новые дожди и похолодание

В Украине с пятницы, 3 мая, ожидается потепление. В течение дня столбики термометров поднимутся до + 15 + 20 градусов, а при прояснениях до + 20 + 23 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, новые дожди принесет с собой атмосферный фронт, который обусловит влажную погоду в большинстве областей Украины.

"Меньше вероятность осадков, больше солнца можно будет увидеть на северо-востоке, в центральных областях и в Крыму", - написала она в Facebook.

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Она отметила, что в Киеве в пятницу ожидается влажная, но теплая погода. Температура воздуха в столице ночью составит +8 +10 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +18 +19 градусов.

Несмотря на то, что в воскресенье, 5 мая, в Киеве ожидается сухая погода с температурой до +20 градусов, в понедельник, 6 мая, прогнозируются "серьезные дожди и похолодание", добавила Диденко.

Wetteronline

Напомним, ранее синоптик предупредила украинцев о ливнях и шквалах.