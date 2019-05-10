Крым наш, они предали Россию: что говорил Доренко об Украине

10 мая 2019, 11:05

Главный телекиллер России неоднократно критиковал украинцев.

Сергей Доренко / facebook.com/Rasstriga

Умер Сергей Доренко, яркий харизматичный российский журналист, теле- и радиоведущий, главный редактор радиостанции Говорит Москва. Он 9 мая ехал на своем мотоцикле в Москве, внезапно упал на дорогу и скончался. Предварительной причиной смерти врачи называют проблемы с сердцем.

Известный телекиллер 90-х неоднократно высказывался о событиях, происходящих в Украине. Он украинцев поддерживал и жестко критиковал. Главред собрал самые громкие цитаты Сергея Доренко об Украине.

Доренко об Оранжевой революции

В 2004 году в Киеве Сергей Доренко активно поддерживал Майдан и говорил, что вскоре в России "посадят Путина в железную клетку, чтобы показать народу".

Журналист подчеркивало, что хотел бы увидеть такой народ и такие же палатки на Красной площади.

  • Я хочу извиниться перед вами. Не я их сюда посылал и не граждане России посылали. И, тем не менее, они также граждане России. И я хочу извиниться перед вами за Путина и извиниться за Лужкова.
  • Они украли у вас все, и Украину, надеясь, что у вас больше нет достоинства, что вы больше никогда не сможете сказать им "нет". И потому они пошли на циничную, подлую акцию, когда украли ваш выбор, надеясь, что вы больше никогда не будете сопротивляться, что вы больше не люди. И вы сказали "нет".
  • Вы достигли многого, они вас боятся. Вы единственная на сегодня политическая сила в Украине. Все политики, которые добывают в борьбе ваши интересы, получают силу, которую излучает ваш замечательный, исключительный народ.

Доренко о Революции Достоинства

Спустя 10 лет, уже во время событий 2014 года, Сергей Доренко изменил свое отношение к событиям в Украине, и во многом занял жесткую прокремлевскую позицию.

Если есть время подождать, а у России есть время подождать... пока они приползут, а приползут они всегда сюда. Потому что иллюзия, что Америка каким-то образом заплатит за их песни на Майдане и за то, что они мочатся сейчас массово в подземных переходах… за это Америка не будет платить очень щедро.

Доренко о Донбассе и Крыме

Неоднократно Сергей Доренко делал заявления, которые свидетельствовали о его согласии с политикой Кремля в отношении захвата территорий Украины.

Так, он говорил, что благодаря Крыму россияне почувствовали себя едиными, и он объединил их вокруг русской идеи, однако во многом принес больше проблем, чем пользы.

  • Луганск – это наша земля. И с какой стати ему становиться НАТОвской территорией… Входящие в Луганск, Донецк и Харьков американцы должны понимать, что это моя земля. И я столько сколько захочу, столько кочергой буду шевелить у них в заднице.
  • Крым дал понять, что о нас нельзя вытирать ноги. За это также благодарим востоку Украины.
  • Те, кто не поддерживал позицию России по Крыму, это люди одновременно и без сердца, и без интеллекта… Крым русский? Выбирайте: да или да. Крым должен вернуться к своей родине? Да или да. Крым должен быть русский и должен быть Россией? Да или да.

Доренко об отношении к Украине и России

  • Поймите, когда живешь в Москве, все окрестности советские видятся как провинция, нормальная провинция – есть Благовещенск, есть Урал, есть вот Украина. И каждая из них чем-то характеризуется. Там вот делают пельмени, здесь – смешные украинцы, говорят на смешном языке, думая, что говорят по-русски, там едят сало – ну вот, какие-то характеристики смешных провинций.
  • Мы выпивали с президентом Кучмой, и я ему сказал: "Слушайте, я соответствую всем признакам: мои родители все родились на Украине и так далее, и так далее. Так что я мог бы получить от вас паспорт". И Кучма мне сказал такую вещь: "Я тебе даю. Только ты должен отказаться от российского". Я говорю: "Никогда". Он мне говорит: "Для тебя сделаю исключение". Я говорю: "Нет. Орднунг есть орднунг. Только по порядку".
  • Все мои родственники – украинцы. Но когда этот Захид… Запад пошел и взял Киев, все мои родственники воспринимают это, как агрессию Запада, западной Украины. Мы не „захиденцы", мы те, другие.
  • Зря мы, конечно, строим самолеты. Надо делать то, что у нас получается безошибочно хорошо: строить как можно больше церквей, создавать религиозные кафедры в вузах, бороться с гомосексуализмом, ненавидеть американцев, презирать украинцев и так далее.

Доренко об украинских президентских выборах-2019

В 2019 году главред радиостанции Говорит Москва говорил, что половину россиян раздражает инаковость Украины, а вторая половина завидует украинцам из-за выборов.

  • Вообще говоря, я и сегодня не знаю, кто победит в этих выборах, и это само по себе ошеломляет. Потому что мы так точно знаем, кто победит, всегда мы знаем.
  • И даже больше того: мы знаем, что всем отрежут тестикулы, если в первом туре не победит наш "кумир". Если "кумир" победит во втором туре, то тут многим не сносить головы.

Доренко о самоуничтожении и тоталитарной прессе Украины

Я бы сказал, что сегодня пресса Украины — тоталитарна. Поэтому все, кто не совпадает с неким камертоном общеукраинской истерики, все, кто не совпадает с этим камертоном хоть сколько-нибудь, вызывают яростный гнев и стремление к уничтожению.

Доренко о припадочном мятеже и детях

  • Ведь то, что происходит на Украине, это не сражение за территорию. Это вообще не сражение. Это истерика! Все, что происходит на Украине это припадок. Это припадочный мятеж я бы сказал. Мне кажется, что, когда они дойдут до, как это бывает с детьми, до окончательной истерики и поплачут, и потом заснут, они даже не вспомнят этого припадка. Такое может быть.

Доренко о предательстве России и танцах на гробах

  • Есть огромная часть украинцев, которые голосовали, в сущности, за комфорт материальный, и в этой связи очень надеялись на Евросоюз и Януковича в 2013 году. Именно комфорт, ничего больше. К сожалению, даже эти мирные совершили внутреннее предательство, потому что ради этого комфорта они предали Россию, они предали отношения с Россией, они согласны плюнуть на Россию, и под их молчаливое согласие такое творят радикалы. И именно потому, что 90% надеялись похлебку получить и мерседес подержанный, радикалы танцуют на гробах".

Доренко о том, как надо было поступить с Украиной

  • Если бы Северная Россия, пользуясь своей силой и могуществом, уступила бы Южной России и перенесла бы столицу единого российского государства в Киев, то:

Крым наш

Русский язык повсеместно наш

Донбасс наш

Никакого цивилизационного разрыва восточных славян

Двухсотмиллионное преимущественно славянское население наше

  • Я говорил это двадцать лет назад и не был услышан. А теперь поздно, политические пигмеи, теперь поздно, интеллектуальные карлики.

Об успехе Украины как крахе России

  • Украина составляла не менее 50% Российской империи (или СССР, что, в сущности, едино) — по качеству территории и славянского населения, близкого россиянам религиозно, культурно и ментально. Потеря Украины — это потеря половины от целого… И эта половина сегодня начинает иное цивилизационное развитие, которое может оказаться успешным.
  • Успех Украины — самый страшный сценарий для России: извечно самодержавной, имперской, с покорным и традиционно нищим населением. Успех Украины разрушит Россию. И, похоже, Украина уже не вернется в имперские объятия "братьев". А значит, Россия повторит судьбу всех империй, став скромной Московией на окраине Европы.

Напомним, ранее сообщалось, 9 мая в Москве трагически погиб Сергей Доренко – главный редактор радиостанции Говорит Москва и легенда российской журналистики. Ему было 59 лет.

Он ехал на мотоцикле Триумф по центру Москвы (со стороны Курского вокзала к Таганской площади), но внезапно потерял управление. Дальше он пролетел наискосок до отбойника встречной полосы.

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Донбасс Россия Владимир Путин Доренко война на Донбассе Украина
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