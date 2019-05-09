В Москве трагически погиб легенда российской журналистики

Фото с места гибели Сергея Доренко / Life Shot

В Москве трагически погиб Сергей Доренко – главный редактор радиостанции Говорит Москва и легенда российской журналистики. Ему было 59 лет.

Он ехал на мотоцикле Триумф по центру Москвы (со стороны Курского вокзала к Таганской площади), но внезапно потерял управление. Дальше он пролетел наискосок до отбойника встречной полосы.

Предварительная версия: ему стало плохо за рулем (скорее всего прихватило сердце), и он не смог справиться с транспортным средством.

Прибывшие врачи ничего сделать не смогли. Доренко скончался в больнице не приходя в сознание.

О месте и времени прощания с журналистом пока не сообщается.

Момент смерти Доренко на видео:

Напомним, Евгений Крылатов умер 8 мая на 86-м году жизни в одной из больниц Москвы. На его счету музыка более чем к 160 фильмам и мультикам. Наиболее запомнились зрителям песни Крылатые качели (Приключения Электроника), Лесной олень (Ох, уж эта Настя!) и Прекрасное далёко (Гостья из будущего), к которым он писал музыку.

Позже стала известна причина смерти композитора — это двусторонняя пневмония (воспаление легких).

Позднее стала известна дата похорон Евгения Крылатова. Пока неизвестно, будет ли организовано гражданское прощание с композитором, сказал его сын.