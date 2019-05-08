Скончался известный автор музыки к песням Лесной олень, Крылатые качели и Прекрасное далёко

Скончался Евгений Крылатов / Comments.UA

8 мая в России умер Евгений Крылатов. Ему шел 86-й год.

На его счету музыка более чем к 160 фильмам и мультикам. Наиболее запомнились зрителям песни Крылатые качели (Приключения Электроника), Лесной олень (Ох, уж эта Настя!) и Прекрасное далёко (Гостья из будущего), к которым он писал музыку.

Также популярностью пользуются песни на его музыку из фильмов "Чародеи", "Достояние республики", "Каникулы в Простоквашино", "Умка" и многие другие.

"Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония", — рассказала дочь композитора.

О месте и времени прощания с ним сообщат позднее.

Ранее ушла из жизни автор легендарной книги о гардемаринах. Писательница умерла в 84 года.

Также стало известно, что резко ухудшилось состояние здоровья звезды сериалов Ранетки, Кармелита и Аннушка. Мать дежурит возле дочери круглые сутки.