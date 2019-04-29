Резко ухудшилось состояние здоровья звезды сериалов Ранетки, Кармелита и Аннушка

Ирина Сенотова в больнице / Кадр из "Осенняя мелодия любви"

Ирина Сенотова в больнице.

29 апреля стало известно, что состояние здоровья звезды сериалов Кармелита (Тамара Астахова), Ранетки (Александра Марковна Шестакова) и Аннушка (Вера) Ирины Сенотовой резко ухудшилось. Как пишет Telegram-канал Mash, у нее цирроз печени.

Изначально после госпитализации 50-летней актрисе ставили двустороннюю пневмонию и почечную недостаточность. Однако лечение не помогло, более того – начались осложнения.

"Плюс громадные счета — Европейский Центр выставил чек в 560 тысяч. Родители звезды заняли денег, Ирину перевели в другую больницу. Там не обрадовали и дополнили диагноз", – пишет Telegram-канал.

По их данным, сейчас Сенотова постоянно находится в кислородной маске, врачи решают, что делать дальше. Мать дежурит возле дочери круглые сутки.

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