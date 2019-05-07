Ушла из жизни автор легендарной книги о гардемаринах

Нина Соротокина придумала любимцев советских женщин - гардемаринов / Фото: Public Domain / Wikimedia

В Москве скончалась советская и российская писательница и сценаристка Нина Соротокина.

"Печальная новость сегодня, в Радоницу, застала нас на съемках... Скончалась Нина Соротокина, автор книги Трое из навигацкой школы, по которой был написан сценарий первых гардемаринов.... Прими, господи, ее душу с миром", - написала в Instagram режиссер Светлана Дружинина, которая по роману писательницы сняла многосерийный фильм Гардемарины.

Причина смерти 84-летней Соротокиной не называется. Неизвестно также и место прощания и похорон.

Нина Соротокина - автор романа Трое из навигацкой школы, по которому был написан в 1988 году сценарий фильма Гардемарины, вперед!, снятый Дружининой. В 1991-м режиссер выпустила продолжение Виват, гардемарины!, а год спустя вышла финальная часть трилогии Гардемарины — III. Соротокина выступила одной из сценаристок всех трех фильмов. Также она написала ряд книг по истории России, последняя из которых вышла в 2017 году.

Напомним, концертный директор российского певца Бориса Моисеева Виталий Фроликов прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о его смерти.