Директор Бориса Моисеева отреагировал на слухи о его смерти

Певец уехал в США на реабилитацию после инсульта / Фото: Instagram/Борис Моисеев

Концертный директор российского певца Бориса Моисеева Виталий Фроликов прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о его смерти.

"Вчера все было еще хорошо", - цитирует Фроликова StarHit.Ru.

У Моисеева заявили, что певец сейчас находится в США, где проходит в Майами реабилитацию после инсульта и искусственной комы.

Информацию распространила певица Сара Окс, которая оставила комментарий под постом коллеги Алены Апиной о катастрофе самолета в Шереметьево.

"Извините, это правда, что Борис Моисеев умер?", — написала артистка.

Директор Моисеева слухи о его смерти назвал "бредом".

"Не переживайте! Регулярно посещаю врачей, пью назначенные таблетки. Были проблемы с сахаром в крови, в течение года наблюдался у специалистов, все восстановили. Теперь слежу за питанием", - заявил Моисеев.

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация, что эстрадный певец Борис Моисеев скрывает прогрессирующее онкологическое заболевание.