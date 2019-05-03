В Мехико найдена мертвой участница Мисс Вселенная

В гостиничном номере в столице Мексики найдена мертвой королева красоты Уругвая Фатимих Давила Соса, которая представляла свою страну на конкурсах Мисс Вселенная и Мисс Мира.

Как сообщает Fox News, полицейские обнаружили бездыханное тело 31-летней модели в ванной комнате гостиничного номера.

Правоохранителям удалось выяснить, что девушка приехала в Мехико 23 апреля для прохождения собеседования. Погибшая планировала устроиться в Мексике работать моделью.

По предварительным результатам следствия, Фатимих покончила жизнь самоубийством. Причины трагедии в полиции пока не обнародовали, по факту инцидента ведется следствие. Журналисты издания напоминают, что в Мексике в последние годы наблюдается небывалый всплеск насилия, поэтому смерть модели необходимо тщательно расследовать.

Напомним, ранее победительница конкурса красоты Міѕѕ Teenager Universe-2017 Лотте ван дер Зее неожиданно умерла из-за сердечного приступа.