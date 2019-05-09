Стала известна дата похорон Евгения Крылатова

Пока неизвестно, будет ли организовано гражданское прощание с композитором, сказал его сын.
Панихида по народному артисту Российской Федерации, композитору Евгению Крылатову пройдет в столице страны Москве в субботу, 11 мая, в первой половине дня на Ходынском поле в храме при больнице имени Сергея Боткина.
Крылатова похоронят в тот же день на Митинском кладбище, рассказал ТАСС сын композитора Павел.
По словам собеседника, пока неизвестно, будет ли организовано гражданское прощание с композитором.
"Прощание (панихида — Ред.)… пройдет в первой половине дня в субботу, 11 мая, в храме иконы Божьей Матери Отрада и утешение…", — сказал он.
Напомним, Евгений Крылатов умер 8 мая на 86-м году жизни в одной из больниц Москвы. Позже стала известна причина смерти композитора — это двусторонняя пневмония (воспаление легких).