Стала известна дата похорон Евгения Крылатова

Евгения Крылатова похоронят 11 мая, сказал его сын / Скриншот видео с youtube.com

Панихида по народному артисту Российской Федерации, композитору Евгению Крылатову пройдет в столице страны Москве в субботу, 11 мая, в первой половине дня на Ходынском поле в храме при больнице имени Сергея Боткина.

Крылатова похоронят в тот же день на Митинском кладбище, рассказал ТАСС сын композитора Павел.

По словам собеседника, пока неизвестно, будет ли организовано гражданское прощание с композитором.

"Прощание (панихида — Ред.)… пройдет в первой половине дня в субботу, 11 мая, в храме иконы Божьей Матери Отрада и утешение…", — сказал он.

Напомним, Евгений Крылатов умер 8 мая на 86-м году жизни в одной из больниц Москвы. Позже стала известна причина смерти композитора — это двусторонняя пневмония (воспаление легких).