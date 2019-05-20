Незаконная стройка вызвала оползень в Одессе: люди в панике за свои дома

Оползень в Одессе / Факты

В районе Мемориального парка героической обороны Одессы 411-й батареи, по сути, в курортной зоне города, случился оползень.

Вниз сполз приморский склон длиной около 20 м и шириной в 60 м. Стоящие над склоном дачи и частные дома оказались под угрозой обрушения.

Местные жители во всем винят "неизвестных рабочих, которые перед оползнем высыпали на склон из грузовиков землю и ровняли ее бульдозером". Они считают, что на склоне готовят площадку под будущее строительство.

"Действительно, неустановленные лица отсыпали грунт на склоны. В результате под собственным весом произошла усадка грунта…", — признал замначальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета Виталий Парфенов, пишут Факты.

Вопрос традиционно "взят под контроль" городских властей.

Оползень в Одессе / Факты

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