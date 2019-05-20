Кернес и Труханов решили создать совместную "партию мэров"

Кернес с Трухановым решили идти в парламент / УНИАН

Мэры городов Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов приняли решение вместе идти в Верховную Раду и для этого создали собственную политическую партию.

Как сообщает Lb.ua со ссылкой на собственные источники, градоначальники достигли договоренности несколько дней назад.

Кернес и Труханов планируют получить голоса жителей юго-востока. Они намерены идти в парламент на предстоящих выборах. Возглавит избирательный список мэр Харькова. Однако формальной базой объединения будет партия Труханова Доверяй делам, поскольку для участия в выборах необходимо учитывать длительность регистрации политической силы.

Глава Одессы заявил, что с коллегой из Харькова знаком давно, поэтому решил сотрудничать, чтобы дальше "продвигать позитивы, наработанные в наших городах".

Читайте такжеКернес похвалил Зеленского и указал на ошибки предшественниковИздание отмечает, что ранее Труханов отказался вместе с мэром Киева Виталием Кличко создавать "партию мэров" на базе Ассоциации городов Украины. Однако позже заявил, что изменил мнение, поскольку теперь это объединение по инициативе "снизу".

"Подтверждаю: мы с мэром Одессы Геннадием Трухановым действительно поведем в новый парламент партию. Партию людей, которые слышат других людей, которые работают для других людей, которые понимают проблемы других людей и знают, как их решить", - написал Кернес на своей странице в Facebook.

Кернес добавил, что обязанности мэра претендующие на карьеру парламентариев градоначальники будут исполнять и далее.

Напомним, 16 мая фронтмен группы Океан Эльзы и общественный деятель Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос, с которой собрался идти на парламентские выборы.