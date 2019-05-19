Вакарчук высказался о депутатах нынешнего созыва в партии Голос

Вакарчук не намерен сотрудничать с бывшими депутатами / УНИАН

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что категорически не будет включать депутатом нынешнего созыва в список своей политической партии Голос.

"Если будет старая система выборов, то мы не ожидаем от этой системы настоящих изменений и мы будем делать их сами. Поэтому наш список, я так считаю, и буду предлагать это партии, должен полностью состоять из людей, среди которых не будет действующих народных депутатов", - сказал он в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

По мнению Вакарчука, в нынешнем парламенте есть много достойных политиков, и они могут попробовать свои силы на мажоритарных округах.

"Есть много хороших народных депутатов, у которых могут взгляды совпадать с нашими. Я уверен, что на мажоритарных округах они с успехом убедят своих избирателей по результатам их работы за 5 лет", - пояснил он.

Напомним, 16 мая фронтмен группы Океан Эльзы и общественный деятель Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос, с которой собрался идти на парламентские выборы.