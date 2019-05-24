Синоптики предупредили, какие области Украины накроет непогода

Сегодня ряд областей Украины накроет непогода, предупредили синоптики / vk.com/typical_cherkassy

В Украинском гидрометцентре предупредили, что в пятницу, 24 мая, в ряде областей нашей страны будет непогода.

Сегодня в западных, Житомирской и Винницкой областях прогнозируются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, погода в Киеве будет дождливой, также ожидалась гроза. Температура днем в столице ожидается +24…+26 градусов.

В Харькове днем прогнозировали осадки, температура может составить +24…+26 градусов.

Погода во Львове тоже ожидается дождливая, днем температура воздуха может прогреться до отметок в +18…+20 градусов. В Одессе днем прогнозируется дождь, температура может составить +23…+25 градусов.Читайте также"Офигеть, как крутит": на Буковине бушевал мощный смерч, опубликовано видео

Сегодня ряд областей Украины накроет непогода, предупредили синоптики / Скриншот видео с youtube.com

Напомним, в Укргидрометцентре прогнозировали, что в мае 2019 года в нашей стране температура воздух будет немного выше средних многолетних значений. Синоптики предупреждали, что в этом месяце в Украине больше всего осадков ожидается в Карпатах.

Позже народный синоптик Леонид Горбань говорил, что на украинской территории июнь начнется с дождей и прохладной погоды, с 6 числа температура резко подскочит, а с 17-го начнется вторая волна похолодания.