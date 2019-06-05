Главные новости 5 июня: Украина на переговорах в Минске, Конституционный суд и указ Зеленского о выборах в Раду

Леонид Кучма / president.gov.ua

Стало известно, что именно представители Украины в Трехсторонней контактной группе будут предлагать на переговорах в Минске по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

Появилась информация о том, когда Конституционный суд рассмотрит по существу указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады

Украина в рамках ТКГ в Минске

Президент страны Зеленский заявил о том, что в среду, 5 июня, украинская делегация представит в Минске новые предложения о прекращении огня в зоне военного конфликта на Донбассе. Об этом он заявил во вторник, 4 июня, на пресс-конференции в Брюсселе.

Делегацию возглавляют вошли второй президент (1994-2004) Украины Леонид Кучма и недавно назначенный глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

"Там будут определенные предложения по возвращению к "Минску", прекращению огня. Мы хотим все закончить", – сказал Зеленский.

По словам президента, Украина на переговорах также поднимет вопрос освобождения удерживаемых лиц, а также собирается обсудить гуманитарные вопросы, в том числе обустройство перехода в населенном Станице Луганская.

Конституционный суд и указ о роспуске Верховной Рады

Конституционный суд Украины рассмотрит указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента 11 июня 2019 года. Начало заседания - в 11.00.

Более того, согласно статье 75 Закона Украины "О Конституционном суде Украины" Большая палата КСУ признала конституционное производство этого дела неотложным.